Oracle gehörte zuletzt zu den Werten, bei denen der Markt die KI- und Cloud-Fantasie besonders stark gespielt hat. Mit dem Call-Optionsschein MN6QND auf die Oracle-Aktie ergab sich in unserem Depot ein Plus von 157 Prozent. Der Hintergrund dafür ist gut greifbar: Oracle profitiert derzeit von einer ungewöhnlich starken Nachfrage nach Rechenleistung und Cloud-Infrastruktur für KI-Anwendungen. Im März hatte der Konzern für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 nicht nur einen kräftigen Anstieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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