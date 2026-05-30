Die Siltronic-Aktie (ISIN: DE000WAF3001) war in Kalenderwoche 22 der stärkste Wert im TecDAX. Auf Wochensicht stieg der Kurs um 12,16 Prozent auf 104,70 Euro. Im Tagesverlauf erreichte das Papier auf Xetra 108,80 Euro und markierte damit ein neues Jahres-Hoch. Für Anleger rücken damit sowohl die kurzfristige Kursdynamik als auch die aktuellen Analystenschätzungen stärker in den Fokus.Was macht Siltronic? Unternehmensprofil des WaferherstellersSiltronic ...

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