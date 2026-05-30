Berlin - Der frisch gewählte FDP-Chef Wolfgang Kubicki will seine Partei aus der Krise und wieder in den Bundestag führen - der erste Tag des Parteitags zeigte allerdings eine deutliche Spaltung. Überraschend kandidierte die eher linksliberal verortete Marie-Agnes Strack-Zimmermann ebenfalls für den Parteivorsitz, und kam aus dem Stand auf rund 39 Prozent, Kubicki setzte sich mit 59 Prozent durch.Dass sich die Partei nun nicht unmittelbar hinter Kubicki versammelt, zeigte später die Wahl des vom neuen Parteichef vorgeschlagenen Generalsekretärs Martin Hagen, der ohne Gegenkandidaten ebenfalls nur auf gut 59 Prozent kam - eines der schlechtesten Ergebnisse in der Geschichte der Partei.In seiner Rede als neu gewählter Vorsitzender der FDP zeichnete Kubicki dann am Abend das Bild einer Partei, die sich in einer tiefen Krise befindet, gleichzeitig aber die Chance auf einen politischen Neustart hat. Die FDP habe den Kontakt zu den Freiheitsvorstellungen vieler Bürger verloren und müsse wieder lernen, stärker zuzuhören.Freiheit bedeute für ihn, den Menschen zuzutrauen, ihr Leben selbst zu gestalten, anstatt sie durch staatliche Vorgaben zu lenken. Die FDP wolle die Bürger nicht bevormunden, sondern ihnen Möglichkeiten eröffnen und Verantwortung zutrauen. Dabei stellte er das Individuum in den Mittelpunkt und wandte sich gegen politische Konzepte, die Gruppenidentitäten oder kollektive Ansprüche über die Rechte des Einzelnen stellten.Ein weiterer Schwerpunkt war die Verteidigung der Meinungsfreiheit. Kubicki kritisierte eine zunehmende Einschränkung öffentlicher Debatten und warnte vor einem gesellschaftlichen Klima, in dem bestimmte Meinungen ausgegrenzt oder stigmatisiert würden. Er wandte sich gegen staatliche Meldestellen für legale Äußerungen und sprach sich für die Abschaffung des Paragraphen 188 StGB aus, der Amtsträger besonders vor Beleidigungen schützt. Meinungsfreiheit sei gerade dafür geschaffen worden, Kritik an den Mächtigen zu ermöglichen, auch wenn diese unbequem oder provokant sei.Wirtschaftspolitisch zeichnete Kubicki ein düsteres Bild der Lage. Er machte übermäßige Bürokratie, hohe Energiekosten und eine generell unternehmensfeindliche Haltung für die schwache wirtschaftliche Entwicklung verantwortlich. Deutschland verhindere häufig unternehmerischen Erfolg, statt ihn zu fördern. Zahlreiche Vorschriften und Schwellenwerte würden insbesondere mittelständische Unternehmen beim Wachstum behindern. Deshalb forderte er einen konsequenten Bürokratieabbau, mehr Vertrauen in Unternehmer sowie bessere Bedingungen für Innovationen und Investitionen.Auch die Energiepolitik kritisierte der neue FDP-Chef scharf. Die hohen Energiepreise seien ein erheblicher Wettbewerbsnachteil für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Er sprach sich dafür aus, über neue Technologien wie kleine modulare Kernreaktoren nachzudenken, und kritisierte das Verbot von Fracking in Deutschland, während gleichzeitig Gas aus dem Ausland importiert werde. Klimaschutz dürfe nicht dazu führen, dass Deutschland wirtschaftlich geschwächt werde oder sich durch nationale Sonderwege selbst benachteilige.Die Bundesregierung aus Union und SPD warf Kubicki vor, bislang keine überzeugenden Antworten auf die wirtschaftlichen Herausforderungen des Landes gefunden zu haben. Statt Reformen voranzutreiben, würden Schulden aufgenommen und strukturelle Probleme vertagt. Er warnte davor, dass eine ausbleibende wirtschaftliche Erneuerung nicht nur Wohlstandsverluste verursache, sondern langfristig auch das Vertrauen der Bürger in die Demokratie gefährden könne.Ein großer Teil der Rede beschäftigte sich schließlich mit Migration und Integration. Kubicki sprach sich für eine klare Trennung zwischen Arbeitsmigration und Asyl aus und forderte eine konsequentere Durchsetzung bestehender Regeln, insbesondere bei Abschiebungen. Gleichzeitig betonte er, dass die Zugehörigkeit zur deutschen Gesellschaft nicht von Herkunft oder Hautfarbe abhängen dürfe, sondern von der Anerkennung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Sorgen bereitete ihm die Entstehung von Parallelgesellschaften sowie die unzureichende Integration in manchen Städten und Schulen.In diesem Zusammenhang thematisierte Kubicki auch einen zunehmenden Antisemitismus in Deutschland, insbesondere seit dem Angriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023. Der Schutz jüdischen Lebens sei eine zentrale Verpflichtung Deutschlands. Zudem müsse der Staat entschlossener gegen islamistische Strömungen vorgehen, die den Werten einer liberalen Gesellschaft widersprächen.Besonders ausführlich sprach Kubicki über Bildungspolitik. Er bezeichnete die zunehmenden Leistungsprobleme an deutschen Schulen als eine der größten Herausforderungen des Landes. Viele Kinder verfügten bei der Einschulung nicht über ausreichende Deutschkenntnisse, und die Zahl der Schüler, die grundlegende Bildungsstandards nicht erreichten, steige kontinuierlich. Er forderte verpflichtende Sprachtests vor der Einschulung, eine stärkere Förderung der deutschen Sprache und deutlich höhere Investitionen in das Bildungssystem. Bildung sei die Grundlage für Chancengleichheit, wirtschaftlichen Erfolg und gesellschaftlichen Zusammenhalt, so der neue FDP-Chef.