Brasiliens Aufstieg bei Seltenen Erden schafft neue Dynamik für Junior-Explorer wie Canamera Energy Metals

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Brasilien entwickelt sich zunehmend von einer traditionellen Bergbaunation zu einer der weltweit am stärksten beachteten Regionen für Seltene Erden. Während westliche Regierungen und Industriekonzerne ihre Abhängigkeit von China bei kritischen Rohstoffen reduzieren wollen, rückt das südamerikanische Land immer stärker als strategische Alternative für Magnet-Seltenerdmetalle in den Fokus. Diese werden für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien und moderne Verteidigungstechnologien benötigt.

Diese Entwicklung eröffnet sowohl etablierten Entwicklern als auch kleineren Explorationsgesellschaften erhebliche Chancen. Zu den Unternehmen, die sich im brasilianischen Markt für ionische Tonlagerstätten von Seltenen Erden positionieren, gehört Canamera Energy Metals (ISIN: CA13711A1003), das seine Explorationsaktivitäten im Land kontinuierlich ausbaut.

Im Mittelpunkt der aktuellen Aktivitäten steht das Seltene-Erden-Projekt São Sepé im Bundesstaat Rio Grande do Sul. Jüngste Oberflächenprobenahmen identifizierten dort drei hochprioritäre Zielgebiete mit Potenzial für Seltene-Erden-Mineralisierungen in ionischen Tonen. Das Projekt ist Teil der Strategie von Canamera, sich frühzeitig im sich rasch entwickelnden brasilianischen Markt für Seltene Erden zu positionieren.

Canamera besitzt eine Option zum Erwerb von bis zu 100% des Projekts São Sepé über eine Vereinbarung mit iFind Mining. Frühere Explorationsarbeiten lieferten bereits vielversprechende Ergebnisse. Insgesamt 46 Bodenproben aus Tiefen von bis zu 70 Zentimetern definierten drei zusammenhängende Zielgebiete - Sara, Erica und Maya - die erhöhte Werte bei Gesamt-Seltenerdoxiden (TREO) sowie magnetischen Seltenerdoxiden (MREO) aufwiesen.

Besonders bemerkenswert ist der Nachweis anomaler Konzentrationen von Dysprosium und Terbium nahe der Oberfläche. Diese schweren Seltenen Erden zählen zu den strategisch wichtigsten Rohstoffen der Branche, da sie für Hochleistungs-Permanentmagnete benötigt werden, die in Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen und militärischen Systemen eingesetzt werden. Aufgrund ihrer begrenzten Verfügbarkeit außerhalb Chinas besitzen neue Vorkommen eine besondere Bedeutung für die Diversifizierung globaler Lieferketten.

Das Management sieht in den drei Zielgebieten potenzielle Zonen mit einer Anreicherung von Seltenen Erden innerhalb des verwitterten Gesteinsprofils. Die räumliche Verteilung der Anomalien sowie die günstigen geologischen und topografischen Bedingungen sprechen nach Einschätzung des Unternehmens für unmittelbare Folgebohrungen.

Dementsprechend startete Canamera am 1. Mai ein etwa 500 Meter umfassendes Auger-Bohrprogramm. Ziel ist es, die stärksten Bodenanomalien direkt zu testen und gleichzeitig die seitliche Ausdehnung potenzieller Mineralisierungen durch zusätzliche Bohrungen über rund 400 Meter hinaus zu untersuchen. Das Programm soll vier bis sechs Wochen dauern.

Ein wesentlicher Grund für das steigende internationale Interesse an Brasilien liegt in den geologischen Parallelen zu den ionischen Tonlagerstätten Südchinas, die derzeit einen Großteil der weltweiten Versorgung mit Seltenen Erden dominieren. Solche Lagerstätten gelten als besonders attraktiv, da sie oftmals kostengünstiger erschlossen werden können als klassische Hartgesteinsvorkommen und häufig höhere Anteile magnetrelevanter Selten-Erd-Elemente enthalten.

Die geologischen Bedingungen in São Sepé passen offenbar in dieses Modell. Die meisten geplanten Bohrungen befinden sich innerhalb des São-Sepé-Granits, eines siliziumreichen Intrusionssystems mit tief verwitterten tropischen Profilen. Ähnliche geologische Merkmale finden sich auch bei der Lagerstätte Pela Ema von Serra Verde, einem der bedeutendsten brasilianischen Projekte für ionische Seltene Erden.

Beide Systeme zeigen Hinweise auf eine Anreicherung der Seltenen Erden durch magmatische Differenzierung und anschließende Konzentration während lateritischer Verwitterungsprozesse. Dadurch können wirtschaftlich interessante Mineralisierungen nahe der Oberfläche entstehen, die potenziell mit vergleichsweise einfachen Verfahren gewonnen werden können.

Das internationale Interesse an Brasiliens Seltene-Erden-Sektor hat sich im vergangenen Jahr deutlich beschleunigt. Größere Unternehmen wie Meteoric Resources (ISIN: AU000000MEI3) konnten bedeutende institutionelle Finanzierungen für Projekte wie Caldeira in Minas Gerais sichern. Gleichzeitig unterstreichen Entwicklungen rund um Serra Verde die strategische Bedeutung brasilianischer Ionenton-Projekte.

Darüber hinaus positioniert sich Brasilien zunehmend nicht nur als Förderstandort, sondern auch als potenzielles Zentrum für die Weiterverarbeitung und das Recycling von Seltenen Erden. Entsprechende Initiativen könnten die Rolle des Landes innerhalb globaler Lieferketten langfristig stärken und die Wirtschaftlichkeit heimischer Projekte verbessern.

Für Junior-Explorer wie Canamera gewinnt dieses makroökonomische Umfeld

zunehmend an Bedeutung. Investoren bewerten Projekte heute nicht mehr ausschließlich anhand einzelner Bohrergebnisse, sondern auch nach ihrer strategischen Relevanz für die globale Versorgung mit kritischen Rohstoffen.

Canamera konnte bereits auf seinem Turvolândia-Projekt in Minas Gerais erste vielversprechende Ergebnisse erzielen. Frühere Bohrungen lieferten 3.255 ppm TREO über 13 Meter ab der Oberfläche, einschließlich Spitzenwerten von über 6.400 ppm TREO. Diese Resultate veranlassten das Unternehmen, sein Bohrprogramm um 20% auszuweiten und stärkten das Vertrauen des Managements in die brasilianische Strategie.

Auch die Infrastruktur spricht für das Projekt. São Sepé verfügt über ein gut ausgebautes Straßennetz, das einen effizienten Zugang zum Projektgebiet ermöglicht und die Mobilisierung von Bohrgeräten erleichtert. In einem Umfeld, in dem Kostendisziplin und Kapitalallokation eine wichtige Rolle spielen, können solche logistischen Vorteile erheblichen Einfluss auf die Projektwirtschaftlichkeit haben.

CEO Brad Brodeur betont regelmäßig, dass Brasilien sich zu einem globalen Schwerpunkt für die Exploration von Seltenen Erden entwickelt. Angesichts geopolitischer Bestrebungen zur Diversifizierung kritischer Rohstofflieferketten könnten Unternehmen mit früher Präsenz in brasilianischen Ionenton-Systemen zunehmend das Interesse strategischer und institutioneller Investoren auf sich ziehen.

Obwohl Canamera weiterhin ein Explorationsunternehmen in einem frühen Entwicklungsstadium ist und noch zahlreiche technische sowie finanzielle Herausforderungen bewältigen muss, positioniert sich das Unternehmen offenbar in einem der bedeutendsten Zukunftstrends des Rohstoffsektors: dem Aufstieg Brasiliens zu einer neuen globalen Macht im Bereich der Seltenen Erden.

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Quellen:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20870211-canamera-beginnt-projekt-s-o-sepe-brasilien-exploration-ermittelten-seltenerdmetall-zielzonen-hoher-prioritaet

https://discoveryalert.com.au/usa-rare-earth-brazil-acquisition-2026-vertical-integration/

https://www.netzerocircle.org/articles/brazils-rare-earths-surge-building-a-new-global-hub-for-critical-minerals

https://stockhead.com.au/resources/resources-top-5-meteoric-charges-ahead-as-mega-deal-sparks-bull-run-on-brazilian-rare-earths/

https://www.mining.com/rare-earths-americas-surges-after-nyse-debut-bets-on-us-heavy-rare-earth-discovery/

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Canamera Energy Metals Corp.

Land: Kanadisch

ISIN: CA13711A1003

https://canamerametals.com/

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