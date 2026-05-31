ZenaTech nimmt KI-Rechenzentren ins Visier

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ZenaTech, Inc. öffnet ein neues Kapitel in seiner Wachstumsstrategie. Das Technologieunternehmen steigt mit ZenaWorx in den Markt für die Errichtung von KI-Rechenzentren ein. Im Zentrum steht eine drohnenbasierte Software zur digitalen 3D-Baufortschrittsüberwachung. Die Lösung setzt auf LiDAR-Daten und soll Bauprojekte präziser, transparenter und effizienter machen.

Die neue Plattform ist als LiDAR-Analyse-SaaS angelegt. Sie richtet sich an einen Markt, der laut Pressemeldung jährlich um 30% wachsen soll. Angeboten werden soll ZenaWorx über Drone-as-a-Service- und SaaS-Leistungsmodelle. Damit verbindet ZenaTech mehrere seiner bestehenden Schwerpunkte: KI-gestützte Drohnen, Enterprise-SaaS und digitale Analysewerkzeuge für große Infrastrukturprojekte.

Ein neuer Baustein für digitale Großbaustellen

ZenaTech mit Sitz in Vancouver ist auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service, Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert. Mit dem Beginn der Erstentwicklung von ZenaWorx positioniert sich das Unternehmen nun in einem Markt, der stark vom Ausbau der KI-Infrastruktur geprägt ist.

ZenaWorx ist als Software zur Fortschrittsüberwachung im Bereich Virtual Design and Construction konzipiert. Die Lösung soll dazu beitragen, über den gesamten Bauzyklus hinweg Genauigkeit zu erhöhen und Kosten zu senken. Entwickelt und angeboten wird sie gemeinsam mit den Geschäftsbereichen Drone as a Service und Enterprise SaaS.

Die Software erstellt aus LiDAR-Daten, die per Drohne erfasst werden, eine detaillierte digitale 3D-Karte der Baustelle. Diese Karte macht sichtbar, wie weit ein Projekt tatsächlich vorangeschritten ist. Gleichzeitig lassen sich Abweichungen von geplanten Designvorgaben erkennen. ZenaTech hat bereits einen potenziellen Beta-Kunden identifiziert. Dieser plant ein mehrere hundert Acres großes Bauprojekt für ein KI-Rechenzentrum und soll in die Entwicklung des Dienstes eingebunden werden. Die Verhandlungen laufen.

Luftdaten werden zum Steuerungsinstrument

Nach Einschätzung von ZenaTech entwickelt sich der Markt für KI-Rechenzentren zu einem wichtigen Wachstumsfeld für drohnengestützte Landvermessung, Analysen und Bauüberwachung. Hier setzt ZenaWorx an. Bau- und Infrastrukturunternehmen sollen mit einem modernen System zur Luftbilddatenerfassung, LiDAR-basierter 3D-Analyse und einem skalierbaren Abonnementdienst unterstützt werden.

Der Nutzen liegt in der besseren Steuerung komplexer Bauprojekte. Mehr Transparenz auf der Baustelle kann helfen, Abläufe enger zu kontrollieren. Effizienzgewinne und eine höhere Wirtschaftlichkeit sollen über den gesamten Bauzyklus hinweg möglich werden.

ZenaWorx ist als Enterprise-SaaS-Angebot geplant. Gleichzeitig soll die Software in Drone-as-a-Service-Aufträge eingebunden werden. Sie verarbeitet Daten, die mittels Drohnen und LiDAR gesammelt werden, und wandelt diese in visuelle, analysegestützte Erkenntnisse zum Baufortschritt um.

Von der Vermessung zur laufenden Kontrolle

Die Software befindet sich derzeit in einem frühen Entwicklungsstadium. Ziel ist eine standardisierte Berichterstattung und Leistungsüberwachung bei Bauprojekten. Weitere Einsatzmöglichkeiten sollen im Laufe der Zeit geprüft werden.

Technologisch steht die LiDAR-gestützte Luftbilddatenerfassung im Mittelpunkt. Sie soll den Baufortschritt auf großflächigen Baustellen mit hoher Präzision messbar machen. LiDAR-Drohnensensoren erzeugen mithilfe von Laser-Scannern eine genaue 3D-Darstellung der physischen Umgebung.

Für Projektteams entsteht damit ein digitales Lagebild. Sie können Geländevermessungen durchführen, Höhenänderungen verfolgen und den tatsächlichen Baufortschritt mit den Planungsvorgaben vergleichen. Gerade bei weitläufigen Baustellen ist dieser Blick von oben ein wichtiger Hebel. Er bringt Struktur in Projekte, bei denen viele Gewerke, Flächen und Bauphasen ineinandergreifen.

KI-Infrastruktur treibt den Bedarf

Der nordamerikanische Markt für KI-Rechenzentren soll laut Mordor Intelligence bis 2030 eine jährliche Wachstumsrate von 30% erreichen. Nach Angaben von JLL Research zeichnet sich in diesem Sektor ein weltweiter Superzyklus bei Infrastrukturinvestitionen ab.

Angetrieben wird diese Entwicklung durch die stark gestiegene Nachfrage nach KI-Computer-Infrastruktur und Cloud-Bereitstellung im Hyperscale-Bereich. Der Bau großformatiger KI-Rechenzentren ist entsprechend aufwendig. Umfangreiche Erdarbeiten, Planierarbeiten und eine mehrphasige Koordinierung der Infrastruktur gehören zum typischen Ablauf. Die Bauzeit liegt in der Regel zwischen 12 und 36 Monaten.

Damit wächst der Bedarf an Lösungen, die Fortschritt, Vermessung und digitale Standortanalyse im Bereich Virtual Design and Construction abbilden können. Solche Systeme gewinnen im Ökosystem der Rechenzentrumsentwicklung an Bedeutung. Sie helfen, Terminpläne genauer zu gestalten, Kosten zu begrenzen und die Kapitaleffizienz bei komplexen Bauprojekten zu verbessern. ZenaTech setzt mit ZenaWorx genau an dieser Schnittstelle an: dort, wo digitale Baustellendaten zu besseren Entscheidungen werden.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-steigt-mit-zenaworx-einer-drohnenbasierten-software-zur-digitalen-3d-baufortschrittsueberwachung-in-den-markt-fuer-die-errichtung-von-ki-rechenzentren-ein/5158732/

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Enthaltene Werte: CA98936T2083