NurExone stärkt Patentschutz für ExoPTEN in Südkorea

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NurExone Biologic baut den Schutz seiner ExoPTEN-Technologie weiter aus. Das biopharmazeutische Unternehmen mit Sitz in Toronto und Haifa meldet, dass das koreanische Ministerium für geistiges Eigentum eine Mitteilung über die Patenterteilung für eine Patentanmeldung im Zusammenhang mit ExoPTEN ausgestellt hat. ExoPTEN ist der führende therapeutische Kandidat des Unternehmens und zielt auf exosomenbasierte Therapien zur Nervenreparatur und funktionellen Wiederherstellung.

Südkorea gilt für NurExone als strategisch wichtiger Markt. Die neue Mitteilung stärkt damit nicht nur die Position des Unternehmens in Asien, sondern erweitert auch den Schutz eines zentralen Bausteins der eigenen Entwicklungsplattform. Für Anleger rückt damit ein Thema in den Vordergrund, das bei jungen Biotech-Unternehmen entscheidend ist: belastbares geistiges Eigentum als Fundament für klinische Entwicklung und spätere Vermarktung.

Exosomen als Träger für gezielte Wirkstoffe

Die Patentanmeldung deckt wesentliche Aspekte von ExoPTEN ab. Im Kern geht es um die Nutzung von Exosomen als natürliches System zur Wirkstoffabgabe. Diese Exosomen sollen PTEN-gerichtete therapeutische Wirkstoffe transportieren und so bei der Behandlung von Nervenverletzungen eingesetzt werden.

Damit adressiert NurExone ein medizinisches Feld mit hohem Bedarf. Nervenverletzungen gelten als komplex, und neue Ansätze zur Reparatur und Wiederherstellung von Funktionen stehen im Fokus der Forschung. ExoPTEN nimmt dabei innerhalb der Strategie von NurExone eine zentrale Rolle ein.

CEO Dr. Lior Shaltiel ordnet die Mitteilung aus Südkorea als Stärkung des globalen Portfolios an geistigem Eigentum ein. Zugleich sieht das Unternehmen darin Unterstützung für die weitere Entwicklung von ExoPTEN in Richtung klinischer Entwicklung und Kommerzialisierung. Im Fokus stehen bedeutende ungedeckte medizinische Bedürfnisse, darunter Rückenmarksverletzungen und Schäden am Sehnerv.

Internationales Patentnetz gewinnt an Breite

Das koreanische Patent ergänzt das wachsende internationale Patentportfolio von NurExone rund um ExoPTEN. Bereits erteilte Patente bestehen in den Vereinigten Staaten, Japan, Israel und Russland. Hinzu kommen anhängige Patentanmeldungen in mehreren Jurisdiktionen, darunter die Europäische Union, China, Hongkong, Indien, Israel als Fortsetzung von IL277605 sowie Thailand.

Parallel dazu verfügt NurExone über ein breiteres Patentportfolio im Bereich von Produktionstechnologien für extrazelluläre Vesikel. Hier bestehen bereits erteilte Patente in Märkten wie Australien, den Vereinigten Staaten und Israel.

Zusammen zeigen diese Patentfamilien die Stoßrichtung des Unternehmens klar auf. NurExone will mehrere Ebenen seiner Exosomenplattform absichern: den führenden therapeutischen Kandidaten ebenso wie Produktionstechnologien, die eine skalierbare Entwicklung und eine spätere Kommerzialisierung unterstützen sollen. Für ein Biotech-Unternehmen in der Entwicklungsphase kann genau diese Kombination aus Technologie, Schutzrechten und internationaler Abdeckung zum entscheidenden Hebel werden.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-nurexone-biologic-inc-nurexone-erhaelt-mitteilung-ueber-patenterteilung-in-suedkorea-fuer-die-exopten-technologie/5150575/

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Enthaltene Werte: CA67059R1091