Seit ihrem Allzeithoch am 19. Mai hat die Walmart-Aktie -14% ihres Wertes eingebüßt - ein ungewöhnlicher starker Kursrückgang für den US-Einzelhändler. Warum lassen Anleger die immer so erfolgreiche Aktie fallen und haben sie Recht damit? Vorsichtige Töne Das große Problem von Walmart ist nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft. Denn obwohl der US-Einzelhandelsprimus auch zuletzt mit starken Quartalszahlen glänzte, enttäuschte er mit seinem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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