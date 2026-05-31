Wenn eine Aktie in nur wenigen Tagen mal eben um 25,74 Prozent nach oben schießt, dann ist an der Börse plötzlich richtig Stimmung in der Bude. Genau das hat die Verve Group (ISIN: SE0018538068) in KW 22 geschafft. Der Titel aus Stockholm war damit der stärkste Wert im SDAX und beendete die Woche bei 1,822 Euro. Das Beste aus Sicht der Bullen: Dieser Schlusskurs war gleichzeitig auch das Wochenhoch auf Xetra. Mehr Punktlandung geht kaum.Mehr als ...

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