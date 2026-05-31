Nach einer kurzen Verschnaufpause meldet sich die Nel Aktie ISIN: NO0010081235 eindrucksvoll zurück und hat sich wieder dicht an ihr Jahreshoch herangeschoben. Die jüngsten Gewinnmitnahmen haben dem Papier zwar zwischenzeitlich etwas Tempo genommen, doch inzwischen zeigt die Kurve wieder klar nach oben. Genau deshalb wird das Kursziel nun angehoben, während der Stop-Loss zur Gewinnsicherung auch nachgezogen wird. Besonders spannend wird es oberhalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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