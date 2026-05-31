Sieben Prozent Plus sind nett - der eigentliche Reiz liegt aber im nächsten SignalNutanix ISIN: US67059N1081 hat am Freitag ein ordentliches Ausrufezeichen gesetzt und die Aktie legte rund sieben Prozent zu. Das bisherige Kursziel wurde dabei zwischenzeitlich sogar überschritten - ein klares Signal, dass der Titel wieder mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Doch der wirklich spannende Teil kommt erst noch.Entscheidend wird jetzt, ob der Ausbruch über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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