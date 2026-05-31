Sieben Prozent Plus sind nett - der eigentliche Reiz liegt aber im nächsten SignalNutanix ISIN: US67059N1081 hat am Freitag ein ordentliches Ausrufezeichen gesetzt und die Aktie legte rund sieben Prozent zu. Das bisherige Kursziel wurde dabei zwischenzeitlich sogar überschritten - ein klares Signal, dass der Titel wieder mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Doch der wirklich spannende Teil kommt erst noch.Entscheidend wird jetzt, ob der Ausbruch über ...

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