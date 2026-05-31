Bei Ballard Power ISIN: CA0585861085 bleibt ordentlich Dampf im Kessel. Der Aufwärtstrend läuft weiter und zeigt bislang keine echte Müdigkeit. Seit dem Märztief hat sich der Aktienkurs mehr als verdreifacht - das ist schon kein kleiner Sprint mehr, sondern eher ein Börsen-Marathon mit Turboschub. Entsprechend wurde auch der maximale Gewinn bei diesem RuMaS Trading-Tipp inzwischen auf starke 124,59 Prozent ausgebaut. Damit aus dem Höhenflug kein ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.