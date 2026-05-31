Bei Ballard Power ISIN: CA0585861085 bleibt ordentlich Dampf im Kessel. Der Aufwärtstrend läuft weiter und zeigt bislang keine echte Müdigkeit. Seit dem Märztief hat sich der Aktienkurs mehr als verdreifacht - das ist schon kein kleiner Sprint mehr, sondern eher ein Börsen-Marathon mit Turboschub. Entsprechend wurde auch der maximale Gewinn bei diesem RuMaS Trading-Tipp inzwischen auf starke 124,59 Prozent ausgebaut. Damit aus dem Höhenflug kein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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