Im Rückblick war es eine gute Entscheidung, am Dienstagabend noch einmal an den Arbeitsplatz zurückzukehren und eine Trading-Chance bei Cloudflare (ISIN: US18915M1071) zu formulieren.Das Signal im ChartIm Express-Service wurde auf ein auffälliges Chartbild hingewiesen. Der entscheidende Punkt: Ein Anstieg über 190,00 Euro könnte den Weg in Richtung 210,00 Euro freimachen.So entwickelte sich der TippAm Freitag erreichte die Aktie im Tagesverlauf ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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