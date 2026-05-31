Manchmal fühlt sich Börse an wie trockene Zahlenakrobatik - und manchmal wie der Moment kurz vor dem Startschuss. Genau so wirkt der aktuelle Blick auf zwei Aktien, die im RuMaS Express-Service heute hervorgehoben wurden. Für beide Werte wurden klare Marken für Einstieg, Stopp und Kursziel genannt - und für alle, die es etwas sportlicher mögen, stehen sogar passende Knockout-Hebel-Zertifikate im Raum. Kurz gesagt: Hier geht es nicht um staubige Theorie, ...

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