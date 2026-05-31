Mit einer Bewertung von 965 Milliarden Dollar ist Anthropic zum wertvollsten KI-Unternehmen aufgestiegen. Aber der Erfolg ist nicht unumstritten: Ausgerechnet für einen Auftritt mit Papst Leo hagelt es Kritik. Anthropic ist bestrebt, sich als verantwortungsvolles KI-Unternehmen zu positionieren - insbesondere im Vergleich zum Konkurrenten OpenAI. Zuletzt sorgte ein Auftritt im Vatikan für Aufmerksamkeit: Mitgründer Christopher Olah schloss sich dort ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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