In den aktuellen RuMaS Trading-Tipps die traditionell sonntags verschickt werden, stehen diesmal drei Werte im Fokus, bei denen aus charttechnischer Sicht und mit Blick auf die jüngste Entwicklung spürbares Kurspotenzial drinstecken könnte. Klingt nach nüchterner Analyse - liest sich aber eher wie eine gut sortierte Watchlist für alle, die die neue Handelswoche nicht dem Zufall überlassen wollen.Aktie 1: Viel Rückenwind - jetzt fehlt nur noch der ...

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