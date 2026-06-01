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Der Markt schläft noch: Neben ACM explodiert die Lithium-Ressource um 650
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zukunftsbilanzen.de
01.06.2026 06:46 Uhr
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Russell-Index-Aufnahme - Steht Almonty vor dem ultimativen Kursausbruch?

Am Rohstoffmarkt stehen die Zeichen gut für Unternehmen, die für die Rüstung "zuständig" sind. Almonty Industries ist eines davon und steht mittendrin. Die Aktie notiert aktuell bei 27,30 CAD und holt nach dem April-Hoch von 33,35 CAD erst einmal Luft. Doch im Hintergrund tickt die Uhr - aber für Almonty im positiven Sinne, denn der Iran-Krieg eskaliert weiter, trotz den Friedensbemühungen. US-Raketenangriffe im Golf von Oman und eine Seeblockade zeigen: Globale Lieferketten sind leicht zerbrechlich und anfällig. Dazu kommt ein geplanter Pentagon-Bann, der den Zugang zu Wolfram aus autokratischen Staaten abschneidet. Das treibt und trieb den Preis des wichtigen Metalls bereits stark nach oben. Almonty Industries ist ein Nutznießer davon - als einer der wenigen westlichen Wolfram-Produzenten. Fällt das alte Kurshoch, ist nach oben noch einiges an Luft. Warum jetzt eine seltene Einstiegschance vorliegen könnte, lesen Sie hier.

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Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

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