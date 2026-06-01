von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Musshafen: Das Hallenstadion hat im vergangenen Geschäftsjahr den Umsatz von 17,4 auf 23,1 Millionen Franken gesteigert und den Jahresgewinn auf 1,65 Millionen Franken praktisch verdoppelt. Was waren die wichtigsten Gründe? Das starke Ergebnis ist vor allem auf drei Faktoren zurückzuführen: Erstens hatten wir mit 110 Veranstaltungstagen ein ausserordentlich dichtes und attraktives Programm. Zweitens durften wir ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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