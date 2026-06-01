© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoBarclays sieht bei Sandisk trotz der enormen Kursrallye weiteres Potenzial, angetrieben vom globalen KI-Boom und knappen Speicherchips.Der spektakuläre Höhenflug von Sandisk ist offenbar noch lange nicht vorbei. Nachdem die Aktie des Speicher- und Datenspezialisten innerhalb der vergangenen zwölf Monate um mehr als 4.000 Prozent gestiegen ist, traut die britische Investmentbank Barclays dem Titel nun weiteres erhebliches Aufwärtspotenzial zu. Die Analysten stuften die Aktie von "Equal Weight" auf "Overweight" hoch und erhöhten gleichzeitig ihr Kursziel drastisch von 1.200 auf 2.300 US-Dollar. "Wir sehen den Bereich Memory und Storage aktuell als das attraktivste Segment unterhalb der …Den vollständigen Artikel lesen
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