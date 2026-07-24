Die Erholung im Datenspeicher-Sektor kassiert am Freitag einen saftigen Rückschlag: Sandisk, Micron, Western Digital und Seagate gehören zu den schwächsten Werten im Nasdaq 100. Schlechte Nachrichten aus den Unternehmen selbst gibt es nicht. Vielmehr trennen sich Anleger heute erneut auf breiter Front von Tech-Aktien. Der Technologiewerte-Index baut seine Vortagesverluste am Freitag um rund ein Prozent aus. Eigentlich startete der Nasdaq 100 zunächst nahezu unverändert in den Freitagshandel (DER ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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