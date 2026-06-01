Die Zusammenarbeit zeigt, welche Rolle agentische KI künftig in der physischen Produktentwicklung spielen wird.

Synera, die agentische KI-Plattform für die gesamte Wertschöpfungskette der Produktentwicklung, ist eines der ersten Unternehmen im Bereich Design und Simulation, das mit NVIDIA NemoClaw zusammenarbeitet. NemoClaw ist ein Blueprint zur Entwicklung spezialisierter KI-Agenten, die lang andauernde Engineering-Workflows sicher, zuverlässig und im Enterprise-Maßstab ausführen können.

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Synera orchestrates specialized AI agents across CAD, meshing, manufacturing simulation, and structural analysis utilizing NVIDIA NemoClaw.

Mit diesem Meilenstein reiht sich Synera in eine ausgewählte Gruppe von Softwareunternehmen ein, die mitgestalten, wie agentische KI-Systeme Ingenieure in Design-, Simulations- und Engineering-Workflows unterstützen. Die Kombination aus NVIDIA AI Foundation Models und NemoClaw Blueprint mit Syneras Expertise im Bereich agentischer KI für Forschung, Entwicklung und Maschinenbau ebnet den Weg für autonome KI-Agenten, die Simulations- und Entwicklungszyklen von mehreren Wochen auf wenige Stunden verkürzen können. Dadurch können Teams schneller iterieren und sich stärker auf wertschöpfende Aufgaben konzentrieren.

Die Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund neuer Forschungsergebnisse, die den wachsenden Einfluss von KI auf technische Berufe und Ingenieurberufe unterstreichen. Der im März 2026 von Anthropic veröffentlichte Bericht "Labor Market Impacts of AI: A new measure and early evidence" zeigt, dass Engineering- und IT-nahe Berufsfelder bereits deutliche KI-bedingte Veränderungen ihrer Arbeitsabläufe verzeichnen. Das betrifft vor allem wiederkehrende Analyseaufgaben, Simulationen und technische Dokumentation. Der Bericht weist zudem darauf hin, dass der KI-Einsatz im beruflichen Umfeld noch weit unter seinem theoretischen Potenzial liegt. Dies deutet auf ein erhebliches Wachstumspotenzial in spezialisierten Branchen wie der Fertigung hin.

Syneras führende Rolle beim Einsatz agentischer KI im Engineering und seine Erfahrung bei der Implementierung agentischer Systeme für Design- und Simulationsanwendungen ermöglichen es Synera, sichere KI-Agenten für den Unternehmenseinsatz zu entwickeln, die umfangreiche Engineering-Aufgaben unterstützen können. Dazu zählen die Ausführung von Simulationen, die Interpretation von Ergebnissen und die Automatisierung von End-to-End-Workflows.

"Hersteller treten in eine neue Ära ein, in der agentische KI hochkomplexe End-to-End-Workflows deutlich beschleunigen kann und nicht nur einzelne Arbeitsschritte", sagt Andrew Sartorelli, VP of Software Partnerships bei Synera. "Die Arbeit, die Synera seit Jahren im Bereich agentischer KI für das Engineering leistet, zeigt, wie KI-Agenten Teams dabei helfen können, schneller voranzukommen, Routinearbeiten zu reduzieren, Qualitätsstandards zu sichern und neue Innovationspotenziale in Design, Engineering und Simulation zu erschließen."

"Vor der Weiterentwicklung eines Produktdesigns sind wiederkehrende Analysen und tagelange Simulationen erforderlich. Das führt bei Engineering- und Design-Teams zu erheblichen Engpässen in den Arbeitsabläufen", sagt Timothy Costa, Vice President und General Manager of Computational Engineering bei NVIDIA. "Die Zusammenarbeit mit dem NVIDIA NemoClaw Blueprint ermöglicht es Synera, autonome KI-Agenten einzusetzen, die kontinuierlich schlussfolgern, planen und komplexe, lang andauernde Engineering-Workflows im Enterprise-Maßstab ausführen können."

Anders als verbraucherorientierte KI-Assistenten ist der NVIDIA NemoClaw Blueprint für Entwickler konzipiert, die Lösungen für den Unternehmenseinsatz entwickeln. Im Fokus stehen sichere Laufzeitumgebungen, domänenspezifische Fähigkeiten und die Ausführung lang andauernder Prozesse. Die Architektur ist darauf ausgelegt, KI-Systeme zu unterstützen, die Engineering-Workflows kontinuierlich über Stunden, Tage oder Wochen hinweg ausführen können.

Die Zusammenarbeit markiert einen weiteren Meilenstein im wachsenden Partner-Netzwerk von Synera, zu dem heute Unternehmen wie Autodesk, Cadence, PTC, Siemens und viele weitere zählen. Gleichzeitig unterstreicht sie Syneras Position an der Spitze der agentischen KI für Engineering-Anwendungen. Synera plant, Anwendungen über den NVIDIA NemoClaw Blueprint ab dem zweiten Halbjahr 2026 für Kunden bereitzustellen.

ÜBER SYNERA

Synera entwickelt die agentische KI-Plattform für Engineering und ermöglicht Unternehmen die Automatisierung komplexer Produktentwicklungsprozesse über mehr als 80 CAx- und Unternehmenssysteme hinweg. Zu den Kunden zählen führende Unternehmen und Institutionen wie BMW, Airbus und NASA. Syneras KI-Agenten arbeiten wie digitale Kollegen und beschleunigen Entwicklungszyklen um bis zu das Zehnfache, während sie Komplexität, Kosten und Materialverbrauch reduzieren. Synera wurde 2018 in Bremen gegründet und verfügt über Standorte in Boston und San Francisco.

Weitere Informationen: www.synera.io

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Emily Taylor

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