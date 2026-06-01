Bern - Ab heute wird unter anderem das analoge Militär-Dienstbüchlein abgeschafft, die Grösse der Armee wird neu definiert und der Bundesrat erhält die Kompetenz, bei Krisen vorübergehend wieder Grenzkontrollen einzuführen. DIENSTBÜCHLEIN: Das Armee-Dienstbüchlein wird ab heute nicht mehr geführt und durch eine digitale Lösung ersetzt. Künftig werden die relevanten Informationen über den Dienstmanager beziehungsweise den Dienstmanager Zivilschutz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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