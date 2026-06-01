EQS-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Personalie

Celia Pelaz wird CEO "Defence & New Space" von Schaeffler



01.06.2026 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Celia Pelaz wird CEO "Defence & New Space" von Schaeffler Celia Pelaz verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in der Rüstungs- und Raumfahrtindustrie und war zuletzt COO bei Spire Global, Inc.

Der Bereich "Defence & New Space" ist eines der neuen Wachstumsfelder von Schaeffler und damit von übergeordneter strategischer Bedeutung

Sitz der "Defence & New Space"-Aktivitäten, die in der STech Defence GmbH als eigenständige legale Einheit zusammengefasst werden, ist München Herzogenaurach| 1. Juni 2026 | Celia Pelaz (48) wird zum 1. Oktober 2026 CEO "Defence & New Space" von Schaeffler und übernimmt in dieser Funktion die Leitung der Geschäftsführung der STech Defence GmbH. Die STech Defence GmbH wurde Ende des Jahres 2025 als eigenständige Tochtergesellschaft der Schaeffler AG gegründet und wird sich zukünftig auf die Bereiche Verteidigung und New Space fokussieren. Neben Celia Pelaz hat Manfred Homm (60) die Position des CTO inne. Die Funktion des CFO wird zurzeit interimistisch von Dr. Christopher Köth (42) wahrgenommen. Die STech Defence GmbH versteht sich als präferierter Partner der Rüstungs- und Raumfahrtindustrie in Deutschland und Europa und fokussiert sich - ausgehend von der seit Jahren bewährten breiten Produktentwicklungs-, Fertigungs- und Industrialisierungskompetenz der Schaeffler Gruppe und ihrer Produktfamilien - auf die Entwicklung und Bereitstellung innovativer Lösungen und Produkte. Celia Pelaz war zuletzt seit Anfang 2025 Chief Operating Officer (COO) und Mitglied des Management Boards bei Spire Global, Inc., einem weltweit führenden Anbieter von Satellitendaten, -analysen und -aufklärung. Sie begann ihre berufliche Karriere im Jahr 2001 beim europäischen Luft- und Raumfahrt- sowie Rüstungskonzern EADS und hatte dort und bei der späteren Airbus Defence & Space (AD&S) bis Mitte 2014 verschiedene Funktionen unter anderem in den Bereichen Operations, Vertrieb und Projektmanagement inne. Im Anschluss hieran war sie bis Anfang 2016 als Leiterin Transformation & Corporate Secretary bei AD&S unter anderem für die Begleitung des Carve-Outs zur Trennung der Defence-Electronics-Aktivitäten zuständig, aus denen später die Hensoldt AG hervorging. Dort war sie seit Anfang 2016 Leiterin Internationale Entwicklung, Strategie & Unternehmensfunktionen bevor sie die Leitung des Bereichs Strategische Geschäftsentwicklung und später der Division Spectrum Dominance & Airborne Solutions übernahm. Im Juli 2021 wurde Celia Pelaz zum Chief Strategy Officer und zum Mitglied des Vorstands der Hensoldt AG ernannt. Zuletzt war sie dort bis August 2024 Chief Operating Officer (COO). Celia Pelaz hat Technisches Ingenieurwesen in Wirtschafts- und Industrieorganisation an der "Escuela Universitaria de Industria, Comercio y navegación de Bilbao" studiert. Sie verfügt über die spanische und deutsche Staatsbürgerschaft. Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagt: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Celia Pelaz eine der profiliertesten und erfahrensten Managerinnen der europäischen Rüstungs- und Raumfahrtindustrie für Schaeffler gewinnen konnten. Mit ihrer Erfahrung, Kompetenz und Führungsstärke wird sie als international versierte Expertin einen wichtigen Beitrag leisten, um das Verteidigungs- und Raumfahrtgeschäft der Schaeffler Gruppe auf- und auszubauen und dieses wichtige neue Wachstumsfeld zukunftsorientiert zu gestalten. Als Motion Technology Company ist Schaeffler wie kaum ein anderer internationaler Zulieferer prädestiniert, in den Bereichen Verteidigung und New Space signifikant zu wachsen." Die Schaeffler AG hat die Ambition, bis zum Jahr 2035 einen Umsatzanteil in Höhe von zehn Prozent in den neuen Wachstumsfeldern außerhalb des Kerngeschäfts zu erzielen. Diese umfassen unter anderem die Bereiche Humanoide Robotik, Verteidigung und New Space.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverhältnismäßiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten.

Schaeffler Gruppe - We pioneer motion Seit 80 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO2-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen - und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Anhand von acht Produktfamilien beschreibt Schaeffler sein ganzheitliches Produkt- und Serviceangebot: von Lagerlösungen und Linearführungen aller Art bis hin zu Reparatur- und Monitoring-Services. Schaeffler ist mit rund 110.000 Mitarbeitenden an mehr als 250 Standorten in 55 Ländern eines der weltweit größten Familienunternehmen und gehört zu den innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.

Ansprechpartner Dr. Axel Lüdeke

Leiter Konzernkommunikation & Public Affairs

Schaeffler AG

Herzogenaurach, Deutschland

+49 9132 82 8901

axel.luedeke@schaeffler.com Heiko Eber

Head of Investor Relations

Schaeffler AG

Herzogenaurach, Deutschland

+49 9132 82 88125

heiko.eber@schaeffler.com



01.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News