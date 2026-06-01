Wiesbaden - Der Umsatz der Einzelhandelsunternehmen in Deutschland ist im April 2026 gegenüber März 2026 kalender- und saisonbereinigt real um 0,3 Prozent gesunken und nominal um 0,3 Prozent gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Montag mit



Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 0,3 Prozent und stieg nominal um 1,4 Prozent. Im März 2026 verzeichnete der Einzelhandelsumsatz gegenüber Februar 2026 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Rückgang von real 0,3 Prozent (vorläufiger Wert: -2,0 Prozent) und nominal einen Zuwachs von 0,3 Prozent (vorläufiger Wert: -1,5 Prozent).



Auffällig war im April 2026 die Entwicklung der Umsätze der Tankstellen infolge des Kriegs im Nahen Osten: Nach Kalender- und Saisonbereinigung sanken die Umsätze real um 4,0 Prozent und nominal 1,0 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat April 2025 verzeichneten die realen Umsätze einen Rückgang von 10,4 Prozent, wohingegen die nominalen Umsätze um 7,6 Prozent anstiegen. Zu beachten ist, dass im Umsatz der Tankstellen auch die Verkäufe in den Tankstellenshops enthalten sind.



Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln stieg im April 2026 gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt real um 3,2 Prozent und nominal um 3,3 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat April 2025 verzeichnete der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel einen realen Rückgang von 0,1 Prozent und einen nominalen Anstieg von 1,4 Prozent.



Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln sank der kalender- und saisonbereinigte Umsatz im April gegenüber dem Vormonat real um 2,2 Prozent und nominal um 2,0 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat April 2025 verzeichnete der reale Umsatz einen Rückgang von 0,2 Prozent, wohingegen der nominale Umsatz um 1,2 Prozent stieg.



Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz im April gegenüber dem Vormonat ein Umsatzminus von real 4,7 Prozent und nominal 4,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat April 2025 wuchs der Umsatz im Internet- und Versandhandel real um 0,4 Prozent und nominal um 1,1 Prozent.





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