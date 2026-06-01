Zürich - Der US-Dollar zeigt sich zum Start in die neue Woche eine Spur fester. So ist das Währungspaar EUR/USD im Vergleich zum Freitagabend auf 1,1652 von 1,1665 zurückgegangen. Und gegenüber dem Franken hat die US-Valuta auf 0,7828 von 0,7811 angezogen. Auch der Euro hat zum Franken auf 0,9121 von 0,9111 leicht an Gewicht gewonnen. Insgesamt sind die Kursausschläge am Montag im frühen Geschäft aber sehr moderat. Eine Einigung zwischen den USA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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