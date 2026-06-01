Bern - Mieterinnen und Mieter in der Schweiz können sich auf unveränderte Mietzinsen einstellen. Der für die Berechnung relevante Referenzzinssatz bleibt wie erwartet bei 1,25 Prozent, wie das zuständige Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) am Montag mitteilte. Konkret sank der für den Referenzzinssatz massgebende Durchschnittszinssatz auf 1,31 Prozent von 1,32 Prozent. Da der Zinssatz kaufmännisch gerundet wird, sinkt oder steigt der Referenzzinssatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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