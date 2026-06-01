Everbridge, weltweit führender Anbieter für dynamisches Krisen- und Notfallmanagement sowie nationale Warnlösungen, gibt die Eröffnung seines neuen Deutschland-Standorts in München bekannt. Damit unterstreicht das Unternehmen sein langfristiges Engagement für Kunden und Partner in der DACH-Region sowie im europäischen Markt.

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"Deutschland ist weiterhin ein wichtiger Markt für Everbridge und unsere Kunden in ganz Europa", sagt Graeme Orsborn, Vice President International SaaS Sales bei Everbridge. "Mit der Eröffnung unseres Münchner Standorts rücken wir näher an die Organisationen heran, die wir täglich unterstützen, und bekräftigen gleichzeitig unsere kontinuierlichen Investitionen in die Region, unsere Mitarbeitenden und unsere Kunden. Wir sehen eine steigende Nachfrage nach modernen Lösungen für Resilienz und Critical Event Management in ganz Europa und möchten dieses Wachstum mit einer stärkeren lokalen Präsenz begleiten."

Mit dem neuen Münchner Standort baut Everbridge seine Aktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter aus und ermöglicht eine noch engere Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern in der gesamten Region. Da Unternehmen ihren Fokus verstärkt auf operative Resilienz, Krisenkommunikation und die Reaktion auf kritische Ereignisse legen, investiert Everbridge kontinuierlich in lokale Expertise und regionale Unterstützung.

Teile der Everbridge-Plattform werden innerhalb der Europäischen Union entwickelt und gehostet und unterstützen damit europäische Compliance-Anforderungen sowie relevante ISO-Zertifizierungen. Darüber hinaus baut Everbridge seine operative und technische Präsenz in der EMEA-Region weiter aus, in der das Unternehmen inzwischen knapp 300 Mitarbeitende beschäftigt.

Heute unterstützt Everbridge mehr als 1.250 Kunden in Europa. Die EU stellt dabei einen bedeutenden und weiter wachsenden Teil des globalen Geschäfts des Unternehmens dar.

Über Everbridge

Everbridge unterstützt mehr als 6.500 Unternehmen und Behörden weltweit dabei, kritische Ereignisse besser zu managen indem Risiken früher erkannt, schneller darauf reagiert und Prozesse kontinuierlich verbessert werden. Mit der KI-gestützten Plattform Everbridge High Velocity CEM verbindet das Unternehmen automatisierte Abläufe mit menschlicher Steuerung, um Reaktionen auf Vorfälle optimal zu unterstützen. Weitere Informationen unter everbridge.com sowie auf LinkedIn.

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