Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit tieferen Kursen in die neue Woche gestartet. Gebremst wird der Gesamtmarkt insbesondere von der Schwäche der defensiven Schwergewichte. Nach drei Wochen mit steigenden Kursen fehlt dem Leitindex SMI zum Handelsstart etwas der Schwung. Die Vorgaben aus den USA vom Freitag und aus Asien sind indes durchwegs freundlich. Grundsätzlich scheine das positive Börsensentiment noch nicht vorbei zu sein. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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