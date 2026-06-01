Neuenburg - Der Schweizer Detailhandel hat im April 2026 etwas mehr umgesetzt als im Vorjahresmonat. Die Umsätze stiegen um 0,6 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Für Rückenwind sorgten insbesondere die Tankstellen, deren Erlöse infolge höherer Ölpreise deutlich anzogen. Die Treibstoffumsätze erhöhten sich um 6,0 Prozent. Auch der Nicht-Nahrungsmittelsektor entwickelte sich positiv und verzeichnete ein Plus von 1,5 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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