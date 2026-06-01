Nvidia hat eine wichtige Kooperation mit einem chinesischen Start-up im Bereich humanoider Roboter geschlossen. Bekannt gegeben wurde die Partnerschaft von keinem Geringeren als Nvidia-Chef Jensen Huang im Rahmen einer Keynote zum Wochenauftakt in Taipeh. DER AKTIONÄR verrät, welches Unternehmen hinter dem neuen Partner aus China steckt.• Nvidia hat am Morgen eine Kooperation mit Unitree bei humanoiden Robotern verkündet.• Nach einer Zusammenarbeit von 3 Jahren mit Microsoft wurde der Superchip ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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