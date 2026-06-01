Zürich - Die Digital-Asset-Bankengruppe Sygnum gab während ihrer Generalversammlung die folgenden Mitteilungen bekannt. Sygnum stärkt seine globale Führungsebene weiter und baut seine Governance-Strukturen im Hinblick auf die nächste Wachstumsphase aus. Diese Initiativen stärken den Kundenfokus und die organisatorische Resilienz der Gruppe weiter, erhöhen die Agilität und fördern die nächste Generation von Führungskräften bei Sygnum. Grundlage dafür ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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