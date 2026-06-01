Bern - Die Schweizer Wirtschaft ist im ersten Quartal 2026 etwas weniger schnell als erwartet gewachsen. Das reale Bruttoinlandprodukt (BIP) legte in der Periode von Januar bis März 2026 auf bereinigter Basis gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent zu, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag mitteilte. Das Seco hatte vor zwei Wochen in einer ersten Schnellschätzung ein etwas höheres Wachstum von 0,5 Prozent in Aussicht gestellt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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