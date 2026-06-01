Mit einem Mustervertrag will die Fachagentur Wind und Solar dazu beitragen, Abschlüsse zur flexiblen Netznutzung (FCA) voranzubringen. Dabei geht es um den Anschluss von PV- und Windkraftanlagen sowie Batteriespeichern an bereits stark ausgelasteten Netzanschlusspunkten. Die Fachagentur Wind und Solar hat einen Mustervertrag für flexible Netzanschluss-Vereinbarungen (FCA) vorgelegt. FCA steht für Flexible Connection Agreements. Dabei geht es um Vereinbarungen zu individuellen Regelungen für den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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