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Advanced Blockchain AG erhält Darlehen zur Finanzierung des operativen Geschäfts



01.06.2026 / 10:19 CET/CEST

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Advanced Blockchain AG erhält Darlehen zur Finanzierung des operativen Geschäfts



Berlin, 1. Juni 2026 - Die Advanced Blockchain AG ("ABAG", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Investor und Innovationspartner im Blockchain-Sektor, gibt den Abschluss einer Finanzierung über ein Gesellschafterdarlehen bekannt. Die zufließenden Mittel in sechsstelliger Höhe dienen der operativen Weiterentwicklung im Rahmen der strategischen Neuausrichtung "ABAG 2.0" und sollen insbesondere die Reaktivierung und gezielte Weiterentwicklung der FinPro ermöglichen. Im Zentrum steht dabei der Aufbau einer operativ tätigen Einheit in Deutschland mit Fokus auf zukunftsgerichtete Technologiefelder, insbesondere Künstliche Intelligenz (KI) und Robotics.



Im Zuge dieser Neuausrichtung ist vorgesehen, die FinPro als operative Plattform mit ausgewählten Assets auszustatten. Hierzu zählen Beteiligungen aus den Bereichen KI und Robotics, ABX Analytics sowie neue Tokenisierungsprojekte. Incredulous Labs soll sich künftig ausschließlich auf das Tokengeschäft konzentrieren und weiterhin als Tokenplattform innerhalb der Gruppenstruktur fungieren.



Aktuell befinden sich mehrere neue Tokenisierungsprojekte in der Pipeline. Eines dieser Projekte ist bereits weit fortgeschritten und hat sowohl die Machbarkeitsphase als auch den Proof-of-Concept erfolgreich abgeschlossen.



Darüber hinaus wird Mathias Roch den Aufsichtsrat in absehbarer Zeit verlassen, um zukünftig zunehmend operative Verantwortung in den Gesellschaften zu übernehmen.



Maik Laske, Vorstand der Advanced Blockchain AG, verdeutlicht: "Mit der neuen Finanzierung forcieren wir die operative Umsetzung von ABAG 2.0. Die Reaktivierung der FinPro mit Fokus auf KI und Robotics sowie neuen innovativen Tokenprojekten ist ein zentraler Baustein, um eine ausgewogenere, zukunftsfähige Unternehmensstruktur aufzubauen. Damit können wir unabhängiger von den Schwankungen des Kryptomarktes agieren und stärken nicht nur unser Geschäftsmodell, sondern eröffnen auch klares Wertsteigerungspotenzial für unsere Aktionäre."



Mit dem Gesellschafterdarlehen als Expansionsfinanzierung stärkt die ABAG die finanzielle Grundlage, um die operative Umsetzung von ABAG 2.0 konsequent weiter voranzutreiben und die Gruppe mittelfristig breiter, robuster und unabhängiger vom Kryptomarkt aufzustellen.





Über Advanced Blockchain AG

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Investor und Innovationspartner in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche.



Weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen finden Sie unter https://www.advancedblockchain.com/.



Kontakt:

ir@advancedblockchain.com



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