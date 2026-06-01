St. Gallen - In der Schweiz hat sich die Stimmung bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zuletzt wieder deutlich eingetrübt. Besonders exportorientierte KMU melden eine deutliche Verschlechterung ihrer Geschäftslage. Der am Montag von Raiffeisen veröffentlichte KMU PMI ist im Mai auf 48,4 von 52,1 Punkten im April gesunken. Der Index liegt damit erstmals in diesem Jahr wieder unter der Wachstumsschwelle, teilte die Bank am Montag mit. Die positive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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