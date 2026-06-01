Minneapolis / Luton - Der britische Billigflieger Easyjet steht möglicherweise vor einer Übernahme durch eine Investmentgesellschaft aus den USA. Das Unternehmen Castlelake bestätigte am Freitag, dass es über ein Kaufgebot nachdenke. Easyjet pochte daraufhin am Montag auf möglichst gute Konditionen für die eigenen Aktionäre. Experten sehen in den Eigentumsregeln für Airlines mit Flugbetrieb in der Europäischen Union eine grosse Hürde für einen solchen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab