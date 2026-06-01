Airbus hat seine Lieferfrequenz seit unserem Update Mitte Mai erheblich verbessert, wobei unsere Daten auf etwa 87 Lieferungen im Mai hindeuten. Dies wäre der stärkste Monat des Jahres 2026 und könnte zu dem stärksten zweiten Quartal in der Geschichte führen. Dies reduziert zwar das Risiko einer Anpassung der Prognose, das wir nach den schwachen Daten Mitte Mai hervorgehoben hatten, beseitigt es jedoch nicht. Allerdings sind die Probleme mit der P&W-Triebwerksversorgung und den Genehmigungsverspätungen durch die chinesische CAAC weiterhin ungelöst (Link), und unser mittelfristiges Modell berücksichtigt einen signifikanten Nachfragedruck ab der Mitte der 2030er Jahre, da COMAC als glaubwürdiger Mitbewerber im Bereich der Narrowbody-Flugzeuge auftritt. Der Auftragsbestand bietet Unterstützung, jedoch keine Immunität. Wir erhöhen unsere Schätzung für die Lieferungen im Geschäftsjahr 2026 auf 860 (von 840) und unser Kursziel auf 180,00 EUR (von 170,00 EUR). Wir bleiben bei der Einstufung HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/airbus-se
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