Berlin - Die Mehrheit der Deutschen wünscht sich ein höheres Tempo bei der Digitalisierung. In einer Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom gaben dies rund drei Viertel der Befragten (73 Prozent) an. Demnach empfinden 46 Prozent der Befragten die Digitalisierung als viel zu langsam, während 27 Prozent sie als eher zu langsam bewerten. Vor zwei Jahren lag der Gesamtwert noch bei 59 Prozent.



Nur noch 13 Prozent der Deutschen empfinden das Tempo der Digitalisierung als eher zu schnell oder viel zu schnell (2024: 22 Prozent). Jeder Zehnte (10 Prozent) hält das aktuelle Tempo hingegen für genau richtig, nach 16 Prozent im Jahr 2024. Dem Wunsch nach mehr Tempo steht die Herausforderung gegenüber, alle Menschen an der Digitalisierung teilhaben zu lassen: Denn gleichzeitig sorgen sich insgesamt 45 Prozent der Deutschen, der technischen Entwicklung nicht folgen zu können.



Besonders ältere Menschen und Frauen sorgen sich, bei der Digitalisierung abgehängt zu werden. Bei den 16- bis 29-Jährigen sagen dies 35 Prozent, unter den 30- bis 49-Jährigen 36 Prozent. Bei den 50- bis 64-Jährigen sind es 46 Prozent, bei den 65- bis 74-Jährigen 53 Prozent und bei den Über-75-Jährigen 67 Prozent. Auch zwischen Frauen und Männern zeigen sich Unterschiede: 49 Prozent der Frauen sorgen sich, der technischen Entwicklung nicht folgen zu können, bei den Männern sind es 40 Prozent.





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