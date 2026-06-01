Encosa energy GmbH hat erfolgreich eine Finanzierung von 25 Millionen Euro abgeschlossen. Diese setzt sich aus einer Seed-Runde sowie einer skalierbaren Debt Facility zusammen. Angeführt wurde die Eigenkapitalrunde von Realyze Ventures. Zu den weiteren Investoren zählen Bayern Kapital, Verve Ventures, Blum Ventures, Kopa Ventures sowie mehrere Bestandsinvestoren und Business Angels. Bayern Kapital beteiligt sich erstmals über den Innovationsfonds II an dem 2024 gegründeten Start-up aus München. Die Beteiligungsgesellschaft des Freistaats Bayern sieht in integrierten Speicherlösungen für den Mittelstand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland