Zwei politische Entwicklungen, die auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben, treffen für eine bestimmte Gruppe von Vermögensinhabern zusammen: Familienunternehmer in Deutschland. Matthias Wolf, Gründer der Goldpfad GmbH, beobachtet die Kombination seit Wochen mit wachsender Aufmerksamkeit. Von Matthias Wolf «Die Unternehmer, die heute gut aufgestellt sind, haben nicht mehr Vermögen als andere. Sie haben früher begonnen, die richtigen Fragen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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