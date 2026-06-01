Weltweit bewegten sich die Aktien von Gesundheitsdienstleistern in den vergangenen fünf Jahren grösstenteils seitwärts. Während Branchen wie Technologie oder Rohstoffe im Fokus vieler Anleger standen, geriet der Gesundheitssektor eher in den Hintergrund. Aus unserer Sicht zu Unrecht: Zahlreiche führende Unternehmen im Bereich Gesundheitsdienstleistungen konnten ihre Gewinne kontinuierlich steigern. Analysten rechnen zudem auch in den kommenden Jahren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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