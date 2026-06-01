Bern - Gute Nachrichten für Wohnungsmieter: Generelle Mietpreiserhöhungen sind in der Schweiz auf mittlere Sicht nicht in Sicht. Der für die Berechnung entscheidende hypothekarische Referenzzinssatz bleibt vorerst unverändert. Er dürfte gemäss Experten auch noch länger tief bleiben, soweit der Iran-Krieg die Rechnung nicht durchkreuzt. Das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) beliess am Montag den Referenzzinssatz auf seinem historischen Tiefststand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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