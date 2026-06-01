Die Commerzbank-Aktie setzt auch zu Beginn der neuen Handelswoche ihren jüngsten Aufwärtstrend mit einem Kursplus von knapp +2% fort und klettert damit fast auf ihr 15-Jahreshoch bei rund 38 €. Gibt der Aktie der erfolgreiche Abwehrkampf gegen die UniCredit so viel Rückenwind? Kein Erfolg des Übernahmeangebots Die Börse scheint sich zunehmend mit dem Szenario einer weiteren Eigenständigkeit der Commerbank anzufreunden. Die Annahmequote des UniCredit-Angebots ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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