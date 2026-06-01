Die Micron-Aktie setzt auch zu Beginn der neuen Handelswoche ihre Kursrallye fort und legt im europäischen Handel über +3% zu. Im US-Handel besteht damit die Chance, heute die magische Kursmarke von 1.000 US$ zu knacken. Hat der Speicherchiphersteller denn noch Luft nach oben oder müssen sich Anleger langsam auf eine Trendwende einstellen? Zwei Superbullen Wenn es nach Meinung vieler Banken und Analysehäuser geht, dann hat die Micron-Aktie noch jede ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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