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Mittwoch, 24.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Die 0,61-CAD-Uranaktie, die den Giganten hinterherjagt
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WKN: 904278 | ISIN: CH0012005267 | Ticker-Symbol: NOT
Tradegate
24.06.26 | 19:32
134,64 Euro
+0,46 % +0,62
Branche
Pharma
Aktienmarkt
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STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
NOVARTIS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NOVARTIS AG 5-Tage-Chart
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134,14134,5419:46
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
RICHEMONT
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG201,00+4,25 %
LEONARDO SPA47,435-5,77 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE491,40+2,05 %
MICRON TECHNOLOGY INC898,20-2,82 %
NESTLE SA89,44+2,86 %
NOVARTIS AG134,64+0,46 %
PROLOGIS INC123,60-3,17 %
PROSUS NV38,180+2,92 %
RHEINMETALL AG949,00-18,65 %
SEGRO PLC10,000+14,94 %
THALES SA224,10-1,88 %
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