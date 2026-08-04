Die Rheinmetall-Aktie hat sich zuletzt deutlich von ihrem Tief Ende Juni bei rund 940 € erholt. Am Dienstag notiert sie aktuell bei 1.190 €. Gegenüber dem Jahreshoch von etwa 1.900 € liegt das Papier jedoch weiterhin deutlich im Minus. Damit stellt sich die Frage: Besitzt die Aktie weiteres Kurspotenzial? Erwartungen deutlich übertroffen Die am 29. Juli veröffentlichten vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal fielen deutlich besser aus als erwartet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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