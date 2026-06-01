Mit einem Kapital von 25 Millionen Euro will das Startup Encosa Batteriespeicher in der deutschen energieintensiven Industrie bauen. Dafür kommt eine eigen entwickelte Steuerungstechnologie zum Einsatz. Das Münchener Startup Encosa hat bei einer Finanzierungsrunde 25 Millionen Euro an Kapital eingeworben, das für den Bau von Batteriespeichern in der energieintensiven Industrie zum Einsatz kommen soll. Dabei handelt es sich laut einer Pressemitteilung des Unternehmens um einen Mix aus Fremd- und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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