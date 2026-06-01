FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.06.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 170 (165) PENCE - 'OVERWEIGHT' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 295 (280) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES POLAR CAPITAL TARGET TO 1250 (1050) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 830 (800) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 510 (500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2370 (2340) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 370 (340) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 5060 (4290) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 351 (338) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 790 (730) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LONDONMETRIC PROPERTY TARGET TO 210 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 900 (800) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SEGRO PLC TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 900 (800) PENCE - GOLDMAN RAISES SUPERMARKET INCOME REIT TARGET TO 91 (88) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 190 (180) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES UNITE GROUP PRICE TARGET TO 630 (560) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 175 (170) PENCE - 'UNDERPERFORM'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2026 AFX News