Nach dem etwas schwächeren Wochenausklang ist der Dax deutlich sichtbar um einen robusten Start in die neue Handelswoche und damit gleichzeitig in den neuen Börsenmonat bemüht - oberste Priorität hat zunächst der Verbleib oberhalb von 25.000 Punkten.Was erwartet den Dax in der neuen Handelswoche? In erster Linie werden zahlreiche - zum Teil eminent wichtige - Konjunkturdaten ihren Weg in die Öffentlichkeit finden. Zwei Highlights gilt es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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