Wallisellen - Extreme Hitze entwickelt sich zu einer wachsenden Belastung auch für die Schweizer Wirtschaft. Laut einer Analyse des Kreditversicherers Allianz Trade überschreitet die Schweiz immer häufiger die kritische 30-Grad-Schwelle, ab der sich die ökonomischen Effekte ins Negative drehen. Die Schweiz liegt derzeit noch unterhalb dieser Schwelle und gehört damit zu den Volkswirtschaften, die kurzfristig noch von moderater Erwärmung profitieren: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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