Expert:innen bezweifeln Teslas Behauptung, dass seine FSD-Software zehnmal sicherer sei als menschliche Fahrer:innen. KI-Trainer:innen des Autobauers erklärten, dass sie der Technologie nicht trauen und nie in ein Robotaxi steigen würden. 2025 hatten Elon Musk und weitere Tesla-Führungskräfte mehrfach behauptet, dass die hauseigene FSD-Software, die autonomes Fahren ermöglichen soll, zehnmal sicherer sei als von menschlichen Fahrer:innen gesteuerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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